السلطات اللبنانية توقف 8 أشخاص لتورطهم فى أعمال إرهابية

أوقف الجيش اللبناني 7 أشخاص خلال عملية دهم في بلدة تلمعيان في سهل عكار بشمال البلاد، وذلك في إطار حملة الجيش مطاردة المشتبه بتورطهم بالإرهاب.

كما اعتقل أمن الدولة اللبناني في محافظة عكار شخصا سوريا يدعى (سليم م. خ. ) وهو من سكان احد تجمعات اللاجئين السوريين في بلدة خربة داوود، وهو مساعد اول منشق عن الجيش السوري من مدينة القصير ومشتبه بانتمائه الى مجموعة الموقوف عماد جمعة ومؤسس لكتيبة اعصار الحق في القلمون الذي انضم لداعش.

> وقد تم تحويله الى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيق.

وفي البقاع انه سمعت أصوات انفجارات في قرى البقاع نتيجة استهداف مواقع المسلحين في السلسلة الشرقية المطلة على بلدة الزبداني السورية من قبل الجيش السوري على الأرجح”.

أ ش أ