تقرير – مانشستر يونايتد يسعى لضم فابريجاس

يسعى مانشستر يونايتد لقنص سيسك فابريجاس من برشلونة في الصيف المقبل، بحسب صحيفة اكسبريس البريطانية يوم الخميس.

يونايتد يبحث عن لاعب في وسط الملعب يدعم الفريق في رحلته الجديدة تحت قيادة ديفيد مويس بعد اعتزال المدرب الاسكتلندي العجوز أليكس فيرجسون.

ويطارد يونايتد عددا من لاعبي الوسط أبرزهم مروان فيلاني نجم إيفرتون والآن سيسك فابريجاس.

واعتمد التقرير على حقيقة ان فابريجاس لا يقدم ما يرضى به برشلونة، وبالتالي قد لا يمانع النادي الكتالوني في بيعه مقابل 25 مليون استرليني.

ويجلس فابريجاس بديلا في برشلونة بسبب هيمنة شابي وإنيستا على الوسط، وميسي مع بيدرو واليكسس في خط الهجوم.

ويشير التقرير إلى أن فابريجاس قد لا يمانع الانتقال إلى يونايتد للمشاركة أساسيا، رغم حقيقة أنه كان في يوم من الأيام القائد الأول لأرسنال.