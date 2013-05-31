مالك ميلان ' يثير جنون ' أليجري بتأجيل الاجتماعات

للمرة الثالثة على التوالي، يقررر سيلفيو برلسكوني مالك نادي ميلان تأجيل اجتماعه مع المدير الفني للفريق ماسيمو أليجري.

مستقبل أليجري في ميلان بات غير مستقر بعد إنهاء الروسونيري الموسم في المركز الثالث من جدول الدوري الإيطالي.

واعلن برلسكوني أنه سيجتمع مع أليجري لاتخاذ القرار بشأن هل يستمر المدرب في منصبه أم لا.

لكن يرلسكوني في كل مرة يقرر تأجيل الاجتماع، فاتحا الباب أمام التكهنات بأنه يضايق أليجري ويضغط عليه، وبحسب صحيفة كالتشيو إيطاليا "يثير جنون المدرب".

وذكرت صحيفة كالتشيو إيطاليا أن برلسكوني يدرس بدائل أليجري، ولازال يفاضل بينهم والمدرب الحالي للروسونيري.