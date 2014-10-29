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حكم مصري لمباراة المغرب وبنين

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حكم مصري لمباراة المغرب وبنين حكم مصري لمباراة المغرب وبنين

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً من نظيره المغربي يفيد بطلب تعيين طاقم حكام مصري لإدارة مباراة المغربي ونظيره البنيني.

وتقام المباراة يوم 13 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار ودي، خاصة وأن منتخب المغرب لا يلعب في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا لأنها تقام على أرضه.

واختارت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح طاقما مكونا من محمد فاروق وشريف صلاح وضياء السكران لإدارة المباراة.

يذكر أن الحكام إبراهيم نور الدين وأيمن دجيش وأحمد حسام طه قد أداروا مباراة الإمارات وأوزبكستان الودية في الأسبوع الماضي.

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فيديو اليوم السابع

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