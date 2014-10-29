نبيلة عبيد: لا خليفة لي وأرفض تجسيد سيرتي الذاتية

استضاف فريق عمل برنامج "نجمة العرب"، بإدارة الإعلامي بلال العربي نجمة مصر الأولى الممثلة نبيلة عبيد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد من الصحافيين، في فندق "Le Grand Cinema"، بمناسبة التّرويج للبرنامج.

واختار القيّمون على البرنامج أنّ تكون بيروت مركزاً للترويج لهذا العمل، الذي سبق وأنّ كان هناك فكرة شبيهة له عندما تمّ اكتشاف شخص يشبه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أمّا الهدف من ورائه فهو البحث عن موهبة تمثيلية تكون شبيهة بالممثلة نبيلة، وفي نهاية المسابقة تحصل الفائزة على عقد لفيلم سينمائي تقدمة شركة "روتانا".

ويضم البرنامج 14 مشتركة من مختلف الدّول العربية، تختارهم نبيلة مع لجنة تحكيم مؤلفة من عدد من الممثلين من بلدان مختلفة وهم: الممثلة اللبنانية تقلا شمعون، وسمير صبري، والمخرج سامر برقاوي، الذين بدأوا للتحضير لأعمال الكاستينغ.

أمّا فكرة البرنامج فهي سريعة ومنوعة، يتخلله أحاديث عن حياة نبيلة الفنية التي حملت لها النّجاح. ومن المتوقّع أنّ يكون بمثابة برنامج وثائقي لما سيتضمنه من معلومات تُكشف للمرة الأولى، فيما سيعمل على مساعدة الموهبة الجديدة لتنطلق في العمل التمثيلي.

وخلال المؤتمر، أعربت نبيلة عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج، الذي يأتي في ظل وجود طفرة كبيرة من برامج المواهب الغنائية، واعتبرت أنها لفتة جميلة أن يكون هناك برنامج من هذا النوع، ما جعلها توافق على فكرته دون تردد، مشيرة إلى أنّ: "الهدف من وراء البرنامج هو البحث عن موهبة تجيد أداء الأدوار التّي لعبتها نبيلة على مدار مشاركتها في البرنامج.

بدورها، استبعدت سميرة أنّ يكون لدى أي مشتركة خلفية تمثيلية، والأهم أنّ تكون موهبة جديدة تجيد التمثيل الجيد، ومساعدتها على الوصول إلى بر الأمان، ووضعها على السكة الصحيحة، مشددة على أنه من الصعب أنّ تنجح الموهبة في تقمص شخصيتها، موضحةً أنّ عليها أنّ تملك الحسّ التّمثيلي والموهبة لأنهما الضمان لمشاركتها في البرنامج.

ورداً على سؤال لـ"سيدتي نت" عن إمكانية استيعاب الساحة لمزيد من الممثلات قالت نبيلة: ""الساحة بتساع الجميع"، ومن تملك الموهبة فلتتفضل، وتستفيد من الخبرات التي ستُقدّم لها". كما كان لنبيلة تعليقاً على المغنيات اللواتي اقتحمن التمثيل فقالت: "من تملك الموهبة فما العيب في ذلك، وأنا شاهدت الكثيرات ورأيت أنهن نجحن في تأدية أدوارهن، والشحرورة صباح هي أكبر مثال على أنه بإمكان المغنية أنّ تنجح في إجادة العملين معاُ".

كما أعربت النجمة عن سعادتها بالخليط الذي نشهده في المسلسلات العربية المشتركة، مؤكدة أنّ هذا الأمر ليس بجديد فهي سبق وأن قدّمت أعمالاً مشتركة مع الممثل السّوري دريد لحام، معتبرةً أنّ هذا الأمر يضيف إلى جمهور الممثل ولا ينتقص منه.

ولم تخلو الجلسة من مزاح نبيلة التّي سردت حادثة لأول مرة تتعلق باسمها في بدايات حياتها الفنية، حيث كانوا يريدون تسميتها بـ"نبيلة نور"، ولكن صودف أنّ كان هناك امرأة أخرى تدعى بنفس الإسم وتعرضت لحادث وتوفيت، فقررت تغيير اسمها لـ"نبيلة عبيد" وبقيت عليه وعرفت من خلاله.

ورداً على أسئلة الصحفيين، رفضت نبيلة أنّ يكون هناك مسلسل أو فيلم يروي مسيرتها، وأنّها لا تسمح بحدوث هذا الأمر، كون الأعمال المتعلقة بالسيرة الحياتية للأشخاص قليلاً ما تنجح على حد قولها.

ماذا قالت نبيلة لـ"سيدتي نت" وعن ماذا تحدّث مقدم البرنامج بلال العربي، تتابعونه قريباً على "سيدتي نت" في لقاء مصور.

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