إيقاف ليوناردو 9 أشهر يصعب من رحيل أنشيلوتي لريال مدريد

باريس، (إفي): عاقبت اللجنة التأديبية التابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، بالإيقاف تسعة أشهر، لدفعه أحد الحكام في يوم 5 من الشهر الجاري، ما سيصعب من رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي من صفوف بطل الدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان يخطط للاستعانة بليوناردو في موقع المدير الفني في حال رحيل أنشيلوتي، الذي وصله عرض لتدريب ريال مدريد الإسباني.

ويستمر عقد المدرب الإيطالي مع باريس سان جيرمان عاما آخر، ويضاف إلى ذلك تصريحات مسئولي النادي التي أكدوا خلالها أنهم لن يسهلوا خروجه.

لكن تولي ليوناردو للمنصب سيكون أمرا بعيدا عن الواقع، بعد العقوبة الصارمة بعدم توليه أي مهام "داخل الملعب أو على دكة البدلاء أو بصفة رسمية" بعد قيامه بدفعه الحكم أليكساندري كاسترو عقب نهاية مباراة الفريق امام فالنسيان.

وذهب ليوناردو وقتها لغرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام للاحتجاج على طرد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا وقتها، وفي اللحظة التي كان يستعد فيها الحكم لدخول الغرفة قام البرازيلي بدفعه.

ونفى المسئول البرازيلي تعمده مؤكدا أنه سيقدم للجنة التأديبية تسجيلات من الكاميرات الداخلية في الملعب تبين أن اصطدامه بكاسترو كان بسبب تعرضه للدفع من حكم آخر باللقاء.