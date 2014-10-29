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ماذا تفعل أنغام مع محمد حماقي؟

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ماذا تفعل أنغام مع محمد حماقي؟ ماذا تفعل أنغام مع محمد حماقي؟

الأربعاء 29-10-2014 18:43

بعد انطواء صفحة أزمتها مع الممثل المصري أحمد عز، وتأكيد كل منهما لخبر زواجهما وانفصالهما، قررت المطربة أنغام مواصلة أعمالها الفنية والعودة من خلال أغنية جديدة تجمعها لأول مرة مع الفنان محمد حماقي الذي لحّن لها أغنية كتبها الشاعر الغنائي محمد طعيمة لتضمها إلى ألبومها الجديد الذي تعمل عليه.
وقامت أنغام بنشر صور تجمعها بحماقي عبر انستغرام وعلقت عليها قائلة "أول عمل بيننا ومش آخر إن شاء الله".

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