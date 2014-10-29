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هل أثّر زواج الوسوف في علاقته أبنائه؟

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هل أثّر زواج الوسوف في علاقته أبنائه؟ هل أثّر زواج الوسوف في علاقته أبنائه؟

الأحد 19-10-2014 17:47

يبدو أنّ زواج الفنان جورج وسوف وبطلة الراليات القطرية ندى زيدان لم يؤثّر في علاقته بأولاده، بسبب طبيعة العلاقة المقطوعة بين الوسوف وزوجته شاليمار. فقد نشر الفنان جورج وسوف، ليل أمس، صورة على موقع "إنستغرام"، تجمعه بابنه البكر وديع، خلال وجودهما معاً في العاصمة السويدية استوكهولم، حيث يستكمل سلطان الطرب علاجه. وتُعتبر الصورة المنشورة الأولى للوسوف، بعد انتشار خبر إشهار إسلامه وزواجه بندى زيدان، في حزيران الماضي، أمام مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون.

وتعزّز صورة آل وسوف المنشورة الاعتقاد بأنّ العلاقة بين الأب جورج وابنه وديع لا تزال في أفضل أحوالها، في وقت لم تُعرف حقيقة العلاقة بين الأب وولديه حاتم وجورج جونيور. يُشار إلى أنّ وديع يرافق والده في جميع رحلاته، إلى جانب ندى زيدان، بعد إعلان زواج النجمين، وكما أكّدت ندى بنفسها. أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن".

 

 

 

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