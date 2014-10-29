السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بالبحيرة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي ملحقة بمنزل بدمنهور،دون حدوث إصابات بشرية.

وكان اللواء محمد فتحي إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا مساء اليوم يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية ملحقة بمنزل المدعو إبراهيم محمود الصياد (33 عاما – مزارع) ومقيم بقرية البيضا بدمنهور،وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة عليه واخماده دون حدوث إصابات.

نتج عن الحريق نفوق 2 رأس ماشيه وأغنام ، وأرجع مالك الحظيرة سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء سيجارة مشتعلة أدى لإندلاع النيران بالحظيرة ، ولم يتهم أحد بذلك ، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق ، وإخطار مديرية الطب البيطرى لإتخاذ شئونها ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

أ ش أ