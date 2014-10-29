“السبسي” على طريقة “السيسي”: “تحيا تونس” شعاري للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب نداء تونس، الشعار الرسمي للحملة الرئاسية لرئيس الحزب الباجي قائد السبسي وهو «تحيا تونس»، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للحزب.

وأكد القيادي في حركة «نداء تونس» محسن مرزوق، المكلف بالحملة الانتخابية للرئاسية، على موقع الحزب أنَّ «تحيا تونس» أصبح الشعار الرسمي للحملة.

يذكر أنَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبق أن اختار شعار «تحيا مصر» أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي تفوَّق فيها على منافسه حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، بأغلبية كاسحة.

وكما حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو، الرافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، فقد أسفرت الانتخابات التشريعية التونسية عن هزيمة حزب «النهضة» الإسلامي، ورئيسه راشد الغنوشي المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين.

السبسي بكونه أحد رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد بين 1956 و1987، وتولى العديد من المناصب، بينها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، وعمل مستشارًا لبورقيبة ثم مدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية.

وفي 1963 عُـيِّـن على رأس إدارة الأمن الوطني، وفي 1965 عُـيِّـن وزيرًا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري، وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح، وتولى وزارة الدفاع 1969 وبقي في منصبه حتى 1970.