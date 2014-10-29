سلطات المطار تتمكن من ضبط محاولتي تهريب 1390 شريط دواء و15 كجم فضة

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم محاولة لتهريب 1390 شريط دواء مستورد لعلاج الضغط والسكر أخفاها راكب داخل ثلاث أجهزة ريسيفر بحقائبه لدى عودته من إيطاليا ، كما تمكنت من ضبط راكبين اثنين حاولا تهريب 15 كجم فضة حول جسدهما لدى عودتهما من تركيا.

وكان رجال الجمرك قد اشتبهوا أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو في حقائب الراكب ” ن . ا ” وبفتحها عثروا على 3 أجهزة ريسفر وتبين بداخلها 1390 شريط دواء مستورد لعلاج الضغط والسكر ، وعلى الفور أمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لجمارك المطار باحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب.

كما انه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول رجال الجمرك في الراكبين ” س . ش ” و ” ص . ا ” حيث تبين أنهما يسيران بشكل غريب وبتفتيش الراكبين ذاتيا عثر معهما على 12 كجم مشغولات فضية بقاع سحري بحذاء وحول ساقى الراكب الأول و3 كجم مع الراكب الثاني تم اخفاؤهم بنفس الطريقة بنفس الطريقة ، وعلى الفور أمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لجمارك المطار باحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين ، حيث طلبا التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

أ ش أ