الأمن القومى اليمنى يعلن عن ضبط خليتين إرهابيتين

أعلن جهاز الأمن القومي اليمنى أنه مازال يتعقب عددا من العناصر الإرهابية المسئولة عن مذبحة الجنود اليمنيين في حضرموت بعد أن تم اليوم القبض على عدد من عناصر هذه الخلية الارهابية في صنعاء اليوم .

> وأوضح مصدر مسئول في الجهاز في تصريح له مساء اليوم أن الجهاز تمكن في عملية نوعية نفذها في أمانة العاصمة من إلقاء القبض علي القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الله خالد علي صالح الصيعري المكنى/ أبو حمزة الشروري/ والذي يعتبر أحد عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت الحادث الإرهابي والإجرامي الذي تم فيه ذبح الجنود بمحافظة حضرموت في 8 أغسطس الماضي .

> وقال المصدر أن الجهاز تمكن أيضا خلال هذه العملية من إلقاء القبض علي الإرهابي مصلح يسلم محمد الصيعري المكنى/ ابو مازن الشروري / والإرهابي صلاح سالم عوض الصيعري المكنى/ ابو سلامة/.

> وأشار الى أن هذا الإنجاز لجهاز الأمن القومي في مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ علي أمن وسلامة الوطن والمواطنين يأتي بعد أيام من تنفيذه لعملية نوعية تم خلالها ضبط أمير خلية إرهابية أخرى هو الإرهابي عادل محمد أحمد علي الريمي والمكنى / أبو عطا / والذي يعتبر المسؤول عن تنفيذ العملية الإجرامية والإرهابية في ميدان التحرير بتاريخ 9 أكتوبر الحالى والتى راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

> وأكد المصدر أنه بالقاء القبض علي الإرهابي عادل الريمي تمكن الجهاز من إفشال عدد من العمليات الإرهابية الأخرى التي خططت لتنفيذها هذه الخلية الإرهابية في أمانة العاصمة.

> يذكر أن العملية الارهابية التى تمت فى ميدان التحرير بصنعاء ادت الى مقتل 55 من عناصر أنصار الله الذين كانوا يتظاهرون ضد قرار الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء والذى اعتذر عن هذا التكليف.

أ ش أ