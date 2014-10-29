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مجموعة Chanel's Delights من شانيل Chanel

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مجموعة Chanel's Delights من شانيل Chanel مجموعة Chanel's Delights من شانيل Chanel

الأربعاء 29-10-2014 20:19

استمد استوديو ابتكار مستحضرات الماكياج في دار شانيل Chanel إلهامه من عرض مجموعة الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2014-2015 ، بهدف ابتكار مجموعة مستحضرات ماكياج عصرية – استثنائية.
وقد ركزت المجموعة على العينين اللتين اكتسبتا جرأة غير مسبوقة بلوحة لا تضاهى من ألوان زاهية وعصرية. فالخطوط دقيقة وحادة ومفعمة بالألوان.
تضم المجموعة قلم تحديد العيون Le Crayon Yeux المتوفر بثلاثة ألوان تحمل أسماء لافتة للانتباه ألا وهي Berry Lucky و Sweet Star و Cocorange . بالتالي، تتميز هذه الألوان الفريدة بتنوعها، إذ تتراوح ما بين البرتقالي اللماع والفيروزي الفاقع والأحمر العقيقي بغية ابتكار باقة من الإطلالات الجديدة.
كما نُسقت إطلالات مكياج العيون المفعمة بالحيوية مع طلاء الأظافر Le Vernis الذي أخذ طابعاً جريئاً ومدهشا بفضل الطلاء الفضي اللماع Sweet Star المتميز بانعكاسات متعددة.

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سيدتي