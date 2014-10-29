حزب الوفد بالسويس يكرم 21 ضابطا ومجندا من أبطال حرب أكتوبر

نظم حزب الوفد بالسويس اليوم الأربعاء ، احتفالية لتكريم 21 ضابطا ومجندا من أبطال حرب اكتوبر من أبناء السويس الذين ساهموا بدور بارز خلال فترة حصار المحافظة على الجبهات المختلفة في 24 أكتوبر 1973 .

وضمت القائمة التى تم تكريمها 3 لواءات ، وعقيدا ومقدمين ورائدا ونقيبا و 5 ملازمين أول وملازما و3 مساعدين أوائل و رقيبين مجند وعريفا مجندا وجنديا .

> وقال على أمين ، رئيس لجنة الوفد الفرعية بالسويس ، ان أبطال اكتوبر من أبناء السويس قدموا تاريخا بطوليا مجيدا ، وأن المكرمين منهم من لم يشمله التكريم من قبل ، ولذا يتطلب الوفاء تكريمهم.

وأكد علي أمين، أن أبناء السويس يفخرون دائما بأبطال حرب أكتوبر وأبطال المقاومة الشعبية بالسويس.

أ ش أ