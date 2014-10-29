ضبط شاب وفتاة لسرقتهم نصف مليون جنيه من سيارة رجل أعمال بالبحر الأحمر‎

نجحت قوات أمن البحر الأحمر، من كشف غموض حادث سرقة نصف مليون جنيه من سيارة رجل أعمال صاحب شركة صرافة بعد قيام المتهمين بتحطيم زجاج سيارته وإستقلال سيارة ملاكي والهروب من الغردقة.

وكان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي بلاغًا من أشرف محمد أحمد مقيم بالغردقة وصاحب شركة صرافة وانه قام بصرف نصف مليون جنيه من احد البنوك ووضعها داخل سيارته الملاكي رقم 3413 ط س ج، وبعد مغادرته للسيارة فوجيء بوجود كسر في زجاج السيارة، واكتشف سرقة المبلغ المالي وشاهد سيارة ملاكي تتحرك بالقرب من سيارته فور اكتشافه الواقعة.

وتم إبلاغ اللواء أحمد صادق مديرالمباحث بالواقعه، وقوات النجدة وتأمين الطرق والمباحث الجنائية بأوصاف السيارة، وتبين خروجها من كمين شمال الغردقة وبعد مطاردة للسيارة التي تقل للمتهمين لمدة ساعة تم استيقاف السيارة والقبض علي المتهمين وبحوزتهم المبلغ المسروق.

وتبين أن المتهمين،هما عادل محمد عبد الله جوده مقيم بفيصل الجيزة وإيمان أحمد محمد مهدي مقيمة بالبساتين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.