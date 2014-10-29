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واشنطن بوست:الإنفجارات في مصر أصبحت مألوفة ..وتزعم النظام المصري الأكثر قمعية خلال نصف قرن

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واشنطن بوست:الإنفجارات في مصر أصبحت مألوفة ..وتزعم النظام المصري الأكثر قمعية خلال نصف قرن واشنطن بوست:الإنفجارات في مصر أصبحت مألوفة ..وتزعم النظام المصري الأكثر قمعية خلال نصف قرن

كتبت- أيه المرسي

طالبت جريدة واشنطن بوست في مقالها الافتتاحي اليوم الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم النظام السياسي في .

وزعمت الجريدة في افتتاحيتها أن مصر تشهد النظم الأكثر قمعية في تاريخها منذ اكثر من نصف قرن بحجة محاربة الإرهاب بدءا من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 مروراً بالقضاء على حرية الإعلام إلى جانب قمع واسع المدى تجاه المنظمات الغير حكومية.

وأدعت الجريدة الأمركية -التي يساهم الإخوان فى تمويلها- أن الوضع في حالة تفاقم مستمر ،بالرغم من كل تلك الإجراءات التي يتخذها النظام المصري إلا أن الأعمال الإرهابية مازلت مستمرة وأرخها مقتل 31 جندي في هجوم إرهابي بسيناء الجمعة الماضية ، واستمرت الجريدة فى تطاولها قائلعه أن الإنفجارات فى مصر بعد 30 يونيو اصارت الآن شائعة ومألوفة .

كما أشارت الصحيفة لإصدار رؤساء تحرير الصحف المصرية بيانا يوم الأحد الماضي تتعهد فيه بعدم انتقاد “مؤسسات الدولة” والتي تتضمن الجيش والشرطة والقضاء ، وتطرقت الجريدة إلى القانون التي أصدره الرئيس والذى يوسع نطاق صلاحيات القضاء العسكري بين المدنيين الذين يتعمدون تخريب المؤسسات التعليمية.

وعلقت الصحيفة على إصدار هذا القانون بأنه لا يمكن لأي من هذه التدابير أن تؤثر على قواعد الإرهاب المتمركزة في سيناء والتي منها ما يدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”،وقالت الصحيفة أن النظام فى مصر سيقضي على منافذ الإسلام المعتدل محولاً المعارضة السلمية لجهاديين تحت الطلب.

 

 

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