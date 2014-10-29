أمن الأسكندرية يضبط 4 من الإخوان بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة

شنت مديرية أمن الاسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة لملاحقة العناصر الإرهابية المطلوب ضبطها بناء على إذن من النيابه في قضايا التظاهر والتعدي علي المواطنين و المنشئأت العامة والخاصة والتحريض ضدد الجيش والشرطة.

وقامت إداره البحث الجنائي بالمديرية، بالاشتراك مع الأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، والإدارة العامة للأمن المركزي، بحملة أسفرت عن ضبط مصطفي ع ع ع سن 52 صاحب محل ادوات كهربائية، و مصطفي ا ا ع سن 43 مأمور ضرائب، و احمد ح ع ا سن 41 مدرس، ومحمد ع ع ع م سن 31 مدير مشتريات، حسب بيان مديرية أمن الاسكندرية .

كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 158,100 جنيه، و3 أجهزة لاب توب، و 3 وهواتف محمولة ،وبعض الاوراق الخاصه بتنظيم جماعه الإخوان، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضيه رقم 20486 لسنه 2014 إداري المنتزه تخريب وتظاهر وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.