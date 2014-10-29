السكك الحديدية تقرر إيقاف 27 قطارًا لدواع أمنية

قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف تشغيل 27 قطارًا على خطوط الضواحى بالمحافظات لدواعٍ أمنية، وذلك بناء على طلب الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسبب عدم قدرتها على تأمينها ليلًا.

وتشمل قائمة القطارات التي تم إيقافها أرقام “348 بين إيتاى البارود وطنطا، و862 بين كفر الزيات ومنوف، و863 بين منوف وكفر الزيات، و628 بين منوف وبنها، و627 بين بنها ومنوف، و318 و319 بين السويس وعين شمس والعكس، و100 و117 بين السويس والإسماعيلية والعكس، و308 و309 بين العبور وعين شمس والعكس، و512 و529 بين منوف والقاهرة والعكس”.

كما تشمل قطارات رقم “4222 و4229 بين سيدى جابر وبرج العرب والعكس، و786 بين المعمورة ورشيد، و973 بين رشيد والبصيلى، و785 بين رشيد والمعمورة، 790 بين المعمورة والبصيلى، و4413 بين فاقوس والسماعنة، و4414 بين السماعنة وفاقوس، و192 بين الصالحية و”أبو كبير”، و195 بين “أبو كبير” والصالحية، و439 بين المرج وشبين القناطر، و444 بين شبين القناطر والمرج، و4223 بين برج العرب ومحرم بك، و4228 بين محرم بك وبرج العرب”.