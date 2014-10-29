وكيل تعليم الفيوم ينفى تعطل الدراسة فى مدرسة إبتدائية لمدة يومين

نفى محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول تعطل الدراسة لمدة يومين بمدرسة الساحة الابتدائية بمدينة الفيوم، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة .

وأوضح “أبو الغيظ”، أن فناء المدرسة حاصرته المياه بسبب تسرب مياه الصرف الصحى ولكنه قام بإبلاغ اللواء خالد عبد العزيز السكرتير العام ، ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى وقاموا بإصلاح العطل وشفط المياه من فناء المدرسة وسارت الأمور بصورة طبيعية.

وأضاف ” أبو الغيط “، أن تعطل الدراسة فى المدرسة لمدة يومين ومنع دخول التلاميذ كما أثير ليس صحيحا ، مطالبا المواقع الإخبارية بضرورة تحرى الدقة ونقل الصورة الصحيحة أمام الرأى العام ، متسائلا كيف يتم إلغاء الدراسة فى مدرسة لمدة يومين دون علمى .