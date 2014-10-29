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صورة – ماذا كتب مورينيو لصديقه عن تشيلسي بدون كوستا

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صورة – ماذا كتب مورينيو لصديقه عن تشيلسي بدون كوستا صورة – ماذا كتب مورينيو لصديقه عن تشيلسي بدون كوستا

"رجال شجعان".. هكذا يمكن ترجمة ما كتبه جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن فريقه من دون نجم البلوز دييجو كوستا.

طبعا هي ترجمة ركيكة للكلمة التي كتبها مورينيو، والتي تصف رجولة فريقه وقوتهم منذ أصيب هداف الفريق.

أحد الصحفيين، أصحاب الصلة الوثيقة مع مورينيو، ترك ورقة بيضاء أمام المدرب البرتغالي.

وطلب الصحفي بول لاجان المهتم بأخبار تشيلسي من مورينيو كتابة رأيه في فريقه اللندني منذ إصابة كوستا.

وكتب مورينيو بعد فوز تشيلسي على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:

جدير بالذكر أن كوستا أصيب خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في التصفيات المرشحة لأمم أوروبا 2016 في فرنسا.

وغاب كوستا عن تشيلسي أمام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، كما لم يلعب مباراة في دوري الأبطال وأخرى في بطولة كابيتال وان، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفاز تشيلسي بـ3 مباريات من الأربعة، وتعادل مع مانشستر يونايتد في ملعب الأخير، أولد ترافورد.

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