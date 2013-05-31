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مدرب فالنسيا: لست سعيدا باحتمال تدريب برشلونة

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مدرب فالنسيا: لست سعيدا باحتمال تدريب برشلونة مدرب فالنسيا: لست سعيدا باحتمال تدريب برشلونة

برشلونة، (إفي): أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب فريق فالنسيا، الخميس عن عدم رضاه لربط بعض وسائل الإعلام اسمه بتدريب فريق برشلونة خلفا لتيتو فيلانوفا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة إشبيلية في الجولة الأخيرة من الليجا السبت: "في الظروف العادية يشعر المدرب بسعادة إذا ما ارتبط اسمه بفريق كبير مثل برشلونة، لكني في تلك الحالة لا أشعر بذلك على الإطلاق، لأني أعلم أن مدرب البرسا يمر بمرحلة صعبة للغاية".

كما أعرب المدرب عن رفضه إزاء أي رغبة في التعاقد معه من قبل رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل "لا يهمني اهتمام برشلونة".

يذكر أن فيلانوفا يواصل مرحلة العلاج من ورم سرطاني في الغدد اللعابية، أبعده عن قيادة الفريق لعدة اشهر خلال الموسم الحالي، الذي نجح فيه الفريق بالتتويج بلقب الليجا للمرة الرابعة خلال آخر خمسة مواسم.

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