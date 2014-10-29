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«العربي» يعقد لقاءات حول أوضاع اللاجئين السوريين في برلين

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أجرى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش زيارته إلى برلين للمشاركة في «الاجتماع الوزاري حول أوضاع اللاجئين السوريين: نحو دعم الاستقرار في المنطقة»، الذي دعت إليه ألمانيا.

حيث التقى الأمين العام بوزير خارجية ألمانيا، فرانك والتر شتاينماير، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وتم التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والحرب على الإرهاب، والأزمة السورية، وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها لإقليمية.

وطالب العربى جميع الأطراف والدول المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة وعلى رأسهم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا وشعبها.

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