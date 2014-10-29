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صورة – مولر يرتدي فستانا ورديا في فيلم عن المانشافت!

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صورة – مولر يرتدي فستانا ورديا في فيلم عن المانشافت! صورة – مولر يرتدي فستانا ورديا في فيلم عن المانشافت!

توماس مولر يجيد أداء أي دور، جناح أيمن، أو أيسر، لاعب وسط مدافع، أو مهاجم، أو رأس حربة.. أو حتى دور فتاة ترتدي فستانا وردي اللون في فيلم عن منتخب ألمانيا!

ففي فيلم عن كواليس منتخب ألمانيا في كأس العالم 2014، حيث ظفر المانشافت بلقب المونديال في البرازيل، يظهر مولر في دور فتاة تعمل في مطعم.

مولر جزء من الفيلم، الذي من المنتظر أن يخرج للنور خلال شهر من الآن.

وسجل مولر خلال كأس العالم 5 أهداف، واحتل المركز الثاني في جدول هدافي المسابقة خلف الكولومبي جيمس رودريجز.

وقدم منتخب ألمانيا كأس عالم رائعة، توجها المانشفات أولا باللقب وثانيا بالفوز على أصحاب الأرض الفريق البرازيلي بنتيجة 7-1 في نصف النهائي.

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