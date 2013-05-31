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وفد إعلامى مصري يعبر إلى غزة لإحياء ذكرى “أسطول الحرية”

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وفد إعلامى مصري يعبر إلى غزة لإحياء ذكرى “أسطول الحرية” وفد إعلامى مصري يعبر إلى غزة لإحياء ذكرى “أسطول الحرية”

عبر ميناء رفح البري فى طريقه إلى قطاع غزة وفد إعلامي مصري للمشاركة فى فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لمجزرة “إسطول الحرية ” المقرر إقامتها غدا الجمعة فى ميناء غزة البحرى .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت على السفينة التركية “مرمرة” التى كانت فى طليعة “إسطول الحرية” الذى كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، فى محاولة لكسر الحصار الإسرائيلى المفروض عليه ؛ ما أدى إلى مصرع 9 نشطاء أتراك يوم 31 مايو من عام 2010 .

وقال مصدر مسئول بالميناء ـ في تصريحات اليوم الخميس إن الوفد ضم 16 إعلاميا مصريا وقد تم انهاء اجراءات عبورهم وواصلوا طريقهم إلى قطاع غزة.

أ ش أ

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