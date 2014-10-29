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ضبط طالب بحوزته شماريخ وألعاب نارية بجامعة أسيوط‎

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ضبط طالب بحوزته شماريخ وألعاب نارية بجامعة أسيوط‎ ضبط طالب بحوزته شماريخ وألعاب نارية بجامعة أسيوط‎

 

تمكنت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة ماركة شاهين ملاكى أسيوط، أثناء دخولها إلي الجامعة وبداخلها كمية كبيرة من الشماريخ وجركن بنزين وعبوات تحوى كمية كبيرة من الدبابيس وتمكنت القوات من ضبط قائدها وتبين أنه طالب بكلية تجارة.

وكان اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من القوات المتمركزة بمحيط الجامعة يفيد تمكن القوات من ضبط ” محمد. ج. ق. م ” 20 سنة حاصل على معهد فني تجاري، وحاليا طالب بكلية التجارة الفرقة الثانية، وبحوزته عدد من الشماريخ والألعاب النارية داخل سيارة خاصة ب​ة​.

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