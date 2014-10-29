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بالصور.. ضبط 1100 علبة دواء من بينهم عبوات مهربة ببورسعيد

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بالصور.. ضبط 1100 علبة دواء من بينهم عبوات مهربة ببورسعيد بالصور.. ضبط 1100 علبة دواء من بينهم عبوات مهربة ببورسعيد

قام العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، بحملة مكبرة على عدد من الصيدليات بمدينة بورسعيد، حيث تم ضبط 3 صيدليات.

الصيدلية الأولى كائنة بنطاق حى الشرق حيث تبين ان القائم على ادارة الصيدلية حاصل على الثانوية العامة ويدعى محمود عبد العاطى مهلهل مقيم دائرة المناخ، وضبط داخل الصيدلية كميات من الادوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وكميات اخرى من المنشطات والمراهم الجنسية قدرت جميعا بعدد 250عبوة مختلفة الانواع .

والصيدلية الثانية كائنة بنطاق حى الشرق حيث تبين ان القائم على ادارة الصيدلية حاصل على الإعدادية ويدعى يوسف فايز يويف مقيم دائرة الضواح “مخالفا بذلك المادة رقم 78 من القانون رقم 127 بشأن مزاولة مهنة صيدلى لغي، المتخصصين”، وقد ضبط داخل الصيدلية كمية من الادوية الخاصة بالتأمين الصحى والممنوع بيعها وكذا كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية والمراهم الغير مسجلة بوزارة الصحة “مهربة”، قدرت جميعا بعدد 700 عبوة مختلفة الانواع.

والصيدلية الثالثة كائنة بنطاق حى المناخ، حيث ضبط بداخلها 120عبوة مختلفة من الادوية والمنشطات الجنسية غير مسجلة بوزارة الصحة “مهربة”.

وكشفت التحريات، ان تلك الصيدليات جميعها مخالفة بذلك المادة رقم 81 من قانون الصيدلة رقم 127 والتى تمنع بيع او عرض اية ادوية او مستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة مما يستوجب المصادرة والغرامة من 20.000 الى 50.000 والغلق لمدة تتراوح مابين ثلاثة اشهر الى عام بحد اقصى وقد تم احالة المحاضر للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها .

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أونا

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