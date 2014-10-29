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ممثلة أمريكية: تعرضت للتحرش أكثر من مائة مرة خلال 10 ساعات سير في نيويورك

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ممثلة أمريكية: تعرضت للتحرش أكثر من مائة مرة خلال 10 ساعات سير في نيويورك ممثلة أمريكية: تعرضت للتحرش أكثر من مائة مرة خلال 10 ساعات سير في نيويورك

«أتعرض للتحرش عندما أسير مبتسمة، ويتم التحرش بي أيضا وأنا أسير عابسة، يتحرش بي الرجال البيض والسود على حد سواء، في حقيقة الأمر، أتعرض لمثل هذه المضايقات البشعة بشكل يومي».

هكذا رصدت الممثلة الأمريكية، شوشانا روبرتس، 24 عاما، تجربتها المريرة مع التحرش من خلال تجربة واقعية صورتها بكاميرا سرية خلال سيرها لمدة عشر ساعات في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، وهي ترتدى ملابس عادية للغاية عبارة عن بلوزة سوداء وبنطلون «جينز» أسود، وفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن شوشانا تطمح من خلال نشر مقطع الفيديو الذي صورته بمساعدة صديقها روب بليس، لفضح كم المعاكسات البشعة التي تتعرض لها السيدات كل يوم، مهما كانت نوعية الملابس التي يرتدينها.

وخلال فترة سيرها التي استغرقت نحو 10 ساعات تعرضت شوانا لـ108 معاكسات شملت عبارات مثل «يا حبيبتي»، ابتسمي يا جميلتي، أوه يا للجمال»، أو مضايقات عن طريق تعبيرات الوجه مثل الغمز، ولاسيما ملاحقة العديد من الرجال لها.

ونوهت الصحيفة بأن الممثلة الشابة أفادت بأنها تتلقى حاليا تهديدات عبر الإنترنت باغتصابها لنشرها هذا الفيديو، فيما لم تتهم أشخاصا بعينهم بأنهم وراء هذه التهديدات.

واختتمت «إندبندنت» بالقول إن شوشانا، الذي جاء في إطار تجربة تفاعلية اجتماعية تم تحويله لإعلان توعوي لمصلحة منظمة «هولاباك» المعنية بالقضاء على التحرش في العالم.

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