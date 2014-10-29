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دورتموند يعلن تجميد تفاوضه مع رويس

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دورتموند يعلن تجميد تفاوضه مع رويس دورتموند يعلن تجميد تفاوضه مع رويس

أعلن نادي بروسيا دورتموند تجميد مفاوضاته مع النجم الدولي ماركو رويس بسبب المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق الألماني.

ماركو رويس صاحب الـ25 عاما، يملك بندا في عقده يتيح له الرحيل في الصيف المقبل عن دورتموند مقابل 25 مليون يورو فقط.

ولهذا كان دورتموند في حالة قلق من اتجاه اللاعب للرحيل، لأن هذا السعر القليل سيجعل الأندية كذلك قادرة على منحه عقودا مرتفعة ماليا من حيث الراتب السنوي.

ورغم ذلك، أعلن مايكل زورك المدير الرياضي في دورتموند "الآن ليس وقت الحديث في شيء سوى موقف الفريق".

وتابع "طبعا لازلنا نرغب في الحفاظ على رويس، لكننا جمدنا الحديث معه لأن الفريق كله بحاجة للتركيز في الملعب".

دورتموند سقط للمركز الـ15 في جدول الدوري الألماني، بعدما حصد فقط 7 نقاط في 9 مباريات.

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