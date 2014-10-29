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' مودريتش مظلوم.. فهو أفضل لاعب وسط في العالم لهذه الأسباب '

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' مودريتش مظلوم.. فهو أفضل لاعب وسط في العالم لهذه الأسباب ' ' مودريتش مظلوم.. فهو أفضل لاعب وسط في العالم لهذه الأسباب '

سلافين بيليتش المدير الفني الحالي لبشكتاش والسابق لمنتخب كرواتيا هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة التي لم تختر مواطنه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بين أفضل 23 لاعبا في العالم عن عام 2014.

وجاءت اللائحة خالية من اسم اللاعب الذي ساهم في وضع ريال مدريد على منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس ملك إسبانيا.

وقال بيليتش عن لاعبه السابق: "لوكا مودريتش لا تدعمه آلة إعلامية، ولهذا تعرض للظلم للأسف".

وتابع "مودريتش أفضل لاعب وسط في العالم، هذا أمر سهل الوصول إليه بالنظر إلى مستواه".

وأضاف "في الليجا يتحكم لاعبو الوسط في مجريات المباريات، وقد فاز بلقب أفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني، فكيف يغيب عن لائحة أفضل لاعبي العالم؟".

وأتم "طبعا لأن هناك آلة إعلامية تجعل الفائز هو إما رونالدو أو ميسي أو ريبري أو روبن أو إبراهيموفيتش".

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فيديو اليوم السابع