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ضبط عضو مجلس شعب سابق متهم بالاستيلاء على الأراضي تحت تهديد السلاح بأسيوط

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ضبط عضو مجلس شعب سابق متهم بالاستيلاء على الأراضي تحت تهديد السلاح بأسيوط ضبط عضو مجلس شعب سابق متهم بالاستيلاء على الأراضي تحت تهديد السلاح بأسيوط

أرشيفية

تمكن وحدة مباحث مديرية أمن أسيوط فى الحملة التى تستهدف صور الجريمة وضرب أوكارها و ضبط الاسلحة الغير المرخصة والهاربين، من ضبط عضو مجلس شعب سابق مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة 11قضية.

وكان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط ومساعد وزير الداخلية، قد تلقى إخطارًا، يفيد تمكن مديرية امن اسيوط من ضبط أحمد . م . م . ن . 81 سنة مزارع، عضو مجلس شعب سابق، مقيم باقور، دائرة المركز، والسابق اتهامه في 11 قضية استيلاء علي أراضي ومحاصيل زراعية خلال الفترة من 2012 حتي 2014، وآخرهم القضية إداري مركز أبوتيج لسنة 2014م “استيلاء علي أرض تحت تهديد السلاح “.

وذلك حال قيامه ومعه بعض الأشقياء بحرث قطعة أرض زراعية ملك طلعت . ن . ق . ـ مقيم بذات الناحية بغرض الاستيلاء عليها ، وبحوزته بندقية خرطوش تركي و11 طلقه مرخصة له بغرض الدفاع و مستخدماً إياها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة للاستيلاء علي الأرض تحت تهديد السلاح.

وتم التحفظ على السلاح، وتحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

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