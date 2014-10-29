الحبس 3 سنوات لسيدتين و4 سنوات لرجلين كونوا شبكة دعارة بمدينة نصر

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى، بحبس سيدتين 3 سنوات مع الشغل وحبس رجلين 4 سنوات مع الشغل وبراءة 6 اخرين لاتهامهم بتكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب والدعارة، مقابل أجر مادى بحى السفارات بمدينة نصر.

والمتهمتان المحكموم عليهما بالحبس 3 سنوات، هما أمانى عمر سالم ،وبدور اشرف محمد، والمحكوم عليهما بالحبس 4 سنوات، هما عثمان عيد عثمان،وعبد الله احمد مصطفى.

والمتهمون المحكوم عليهم بالبراءة، هم لبنى عبد العزيز محمد ،ومحمد فوزى محمد ، اشرف احمد ،ونيفين حسنى جابر ،ومنى على هاشم ، وسهير محمد على.

> وكشفت التحقيقات أن المتهمات استقطبن راغبي المتعة من سكان العمارة بأجر مادي، يصل إلى 1000 جنيه في الساعة الواحدة، كما تبين أن «القواد» كان يتفق مع «الزبائن»، ويختار الفتيات لممارسة الرذيلة معهم.

كما تبين أن من بين المتهمين «شاذ» كان يمارس الرذيلة مع إحدى الفتيات بطريقة غريبة، حيث اعترف بحبه للنساء وكرهه للرجال وتردد أكثر من مرة على الأطباء لإجراء عملية تغيير جنسه ولكن والده كان يكشف الأمر ويمنعه من ذلك، فاضطر إلى تعاطى حبوب منع الحمل ومنشطات أخرى ساعدته في تكوين ثدى يشبه ثدى المرأة وتنعيم صوته. واعترف «القواد» بإنشاء صفحة على موقع «فيس بوك» لاستقطاب راغبي المتعة، حيث كان يضع صورا عارية للفتيات، وأرقام الهواتف المحمولة.

كانت البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات، مفادها قيام عثمان عيد عثمان، مسجل آدابا، بإدارة شقة بحي السفارات للدعارة.

وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة، وبعمل العديد من الأكمنة تمكن العميد وائل جبريل، والعقيد طارق شعلان، والرائد طاهر وقوة من الضباط بمباحث الآداب، من ضبط 8 ساقطات و4 رجال من بينهم رجل مخنث.

وبمواجهة المتهمات أمام اللواء عصام حافظ، مدير الإدارة، اعترفن بممارسة الرذيلة مقابل ألف جنيه في الساعة، وتم تحريز الملابس الداخلية للمتهمين والهواتف المحمولة، ومبالغ مالية.

تم تحرير المحضر رقم 49479 لسنة 2014 جنح اول مدينة نصر ، وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق.