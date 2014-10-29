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سيارة تدهس طفلة بالشارع بعد خروجها من الحضانه بالمنيا

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سيارة تدهس طفلة بالشارع بعد خروجها من الحضانه بالمنيا سيارة تدهس طفلة بالشارع بعد خروجها من الحضانه بالمنيا

دهست سيارة ربع نقل، طفلة أثناء تواجدها بالشارع بقرية برطباط بمغاغة عقب خروجها من الحضانة، ونتج عن ذلك وفاتها .
> تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد عارف، مأمور مركز شرطة مغاغة، بمصرع طفله بأحد شوارع قرية برطباط التابعة لدائرة لمركز، دهستها سيارة ربع نقل .

وبإنتقال المقدم برهام الشريف، وكيل فرع البحث الجنائي بشمال المنيا، تبين أنه أثناء توجه الطفله سمر مدحت وعمرها عامين إلي منزلها عائدة من الحضانة، صدمتها سيارة ربع نقل، ونتج عن ذلك وفاتها في الحال، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم ضبط السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول ظروف الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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