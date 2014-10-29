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وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يطالبون تركيا بوقف التنقيب عن الغاز

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دعا وزراء خارجية قبرص ومصر واليونان، الأربعاء، تركيا إلى وقف أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المياه قبالة الساحل الجنوبي لقبرص، وذلك خلال اجتماعهم في نيقوسيا.

وطالب وزراء الخارجية في بيان مشترك تركيا بـ«وقف كل عمليات المسح الزلزالي الجارية داخل المناطق البحرية الخاصة بقبرص والامتناع عن أي نشاط مماثل في المستقبل»، وهددت قبرص باستخدام حق النقض لوقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل فيه سفينة الأبحاث التركية «بارباروس» برفقة سفينتين من السفن الحربية التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص قبالة ساحل كيب جريكو.

وتقوم السفينة «بارباروس» باستكشاف المنطقة منذ أكثر من أسبوع، رغم منح القبرصية ترخيصا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة إلى مجموعة «إيني/ كوجاز» الإيطالية الكورية، وتريد قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي تطوير احتياطياتها الكبيرة من الغاز البحري لإنعاش اقتصادها.

وأعلن الزعيم القبرصي التركي درويش ايروغلو في وقت سابق من الشهر الجاري أن عملية المسح سوف تجرى، مما دفع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى الانسحاب من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ويسود توتر بين تركيا وقبرص منذ فترة طويلة يعود تاريخه إلى الغزو التركي لشمال قبرص عام 1974 ردا على انقلاب قادته اليونان.

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