«العامة لحماية الشواطئ» تنفذ مشروعًا لحماية وتطوير محمية أشتوم الجميل

أكد المهندس أحمد أسامة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع حماية وتكريك بوغازى محمية «أشتوم الجميل» في إطار تفعيل بنود بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية ومحافظة بورسعيد.

وقال «أسامة» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المشروع يتضمن استخدام نواتج التكريك التي تزيد على 700 ألف م3 من الرمال لتغذية وتنمية شواطئ المحمية والمحافظة من خلال خطة متكاملة لتطوير الشاطئ ومن منظور الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وذلك بالتنسيق بين المحافظة والهيئة.

وأوضح «أسامة» أن الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات لحماية شواطئ بورسعيد وتنميتها بقيمة حوالى 80 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان لها كبير الأثر فى حماية شواطئ بورسعيد وحماية طريق بورسعيد دمياط الحيوى وحماية مطار الجميل بغرب بورسعيد كما ساعدت على تنمية الثروة السمكية ببحيرة المنزلة وتنمية شواطئ المدينة سياحياً.