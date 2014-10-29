وزير الري يشهد إطلاق أول بئر مياه جوفية بتوشكى الخميس

يشهد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، إطلاق المياه من أول بئر جوفية تمثل باكورة حفر 50 بئرا جوفية جديدة ضمن 250 بئرا يتم حفرها في مشروع توشكى، كما سيشهد الإنجازات التي تحققت بعد وصول 7 معدات عملاقة للحفر وتشغيلها تمهيدا لاستصلاح وزراعة 30 ألف فدان بالمياه الجوفية ضمن مشروع المليون فدان.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الري، الأربعاء، إنه سيتم تشغيل وإطلاق المياه لأول مرة في المحطة رقم 2 المقامة على فرع رقم 3 بترعة الشيخ زايد تمهيدا واستعدادا لتوصيل مياه الري لـ100 ألف فدان المخصصة لدولة الإمارات تزامنا مع قيام الشركة الإماراتية بأعمال البنية الداخلية.

وأضاف المصدر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إنهاء الاستعدادات والتجهيرات اللوجيستية لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان في منتصف العام المقبل تعقبها زراعة 90 ألف فدان في المرحلة الثانية ضمن خطة الدولة لاستصلاح وزراعة مليون فدان بمختلف المحافظات العام الحالي كمرحلة أولى من برنامج التنمية الزراعية الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان.

وتابع المصدر أن «مغازي» سيتفقد القرية السكنية للعاملين بالمشروع والقرية الخاصة بهيئة الميكانيكا والكهرباء للوقوف على إتمام أعمال التأهيل لتوفير الأجواء المناسبة لتشغيل مشروع توشكى بالطاقة القصوى والهادفة لخلق وادٍ جديد على مساحة 600 ألف فدان تعتمد على المياه النيلية من بحيرة ناصر بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة تخفف الضغط على الدلتا والوادي، وجذب استثمارات لبدء مشروعات جديدة.

كما يتفقد وزير الري الأعمال المتبقية بالسحارة أسفل مفيض توشكى، فضلا عن عقد اجتماع موسع مع رؤساء شركات قطاع الأعمال بأرض المشروع للمرة الخامسة للتأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع، وضمان جدية التنفيذ وإزالة جميع العوائق مع زيارة متحف الري الجديد بأسوان لتفقد نقل وتوريد المقتنيات وبحث الوضع النهائي للمتحف مع الاستشاري تمهيدا لافتتاحه خلال يناير القادم.