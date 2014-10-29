موظفو حكومة «حماس» السابقة في غزة يتلقون دفعة من رواتبهم

تلقى ألاف الموظفين في حكومة حركة «حماس» السابقة في قطاع غزة، الأربعاء، جزءا من رواتبهم المتوقفة منذ أشهر عدة، بعد أن قامت حكومة الوفاق الفلسطينية بتحويل الأموال.

وأفاد أن ألالاف من أصل 24 ألف موظف مدني اصطفوا في طوابير أمام مكاتب البريد في القطاع للحصول على مبلغ 1200 دولار أمريكي بعد قيام حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله بتحويل 30 مليون دولار إلى قطاع غزة.

وقامت الحكومة بتحويل الأموال بسيارات مخصصة لذلك من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد أن رفضت البنوك أن يتم تحويل المبلغ من خلالها.

ووصفت نقابة الموظفين العموميين في القطاع صرف الرواتب بـ«الخطوة الإيجابية» معربة عن أملها أن تكون «خطوة على طريق صرف رواتب شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين».

وأضربت كافة المؤسسات والوزارات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تلقي الرواتب.



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