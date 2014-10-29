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الحوثيون يسيطرون على مديرية الرضمة بمحافظة إب اليمنية

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سيطرت ميليشيات جماعة «أنصار الله» الحوثيين على مديرية الرضمة بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد قتال مع مسلحى القبائل، منذ السبت، أسفرت عن مقتل 17 من الجانبين بينهم 7 من الحوثيين.

وأوضحت مصادر قبلية في المدينة، في تصريحات، الأربعاء، أن الحوثيين استولوا على حصن أنسب المطل على مركز المدينة ويتحصن فيه مقاتلو القبائل بزعامة الشيخ عبدالواحد الدعام، الذي يقودهم رفضا لتواجد الحوثيين في المنطقة.

وانتشرت ميليشيات الحوثيين في المنطقة عقب الاستيلاء عليها بعد وصول تعزيزات كبيرة من مديرية يريم بالمحافظة عبر طريق صنعاء- عدن الذي يفرض الحوثيون سيطرتهم عليه وهو يصل أيضا إلى مدخل الرضمة من الناحية الشمالية.

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