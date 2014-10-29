جامعة المنيا تتهم طلاب الإخوان بإطلاق الخرطوش داخل الحرم

استنكر مجلس العمداء الطارئ الذي عقد بجامعة المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورجمال الدين على أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة، ما قام به طلاب جامعة الإخوان الإرهابية عقب مسيرة داخل الحرم، بإطلاق الخرطوش والشماريخ والمولوتوف على المبنى الإدارى بهدف التحريص والإصابة والقتل وأعمال التخريب وتدمير المنشآت بالجامعة.

وأصدر المجلس العديد من القرارات منها تجريم ومنع تنظيم أى مظاهرات أو تجمعات طلابية داخل الجامعة تحت أى مسمى مع الإتصال الفورى بالأمن للدخول وضبطهم طبقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ومديرية الأمن لمواجهة أى أعمال عنف لطلاب جامعة الإخوان الإرهابية، وحرمان الطلاب المشاركين فى أعمال الشغب والمظاهرات وتعطيل العملية التعليمية من أى خدمات طلابية على مستوى الجامعة، ومنها دعم الكتاب الجامعى ـ التكافل الإجتماعى ـ كوبونات التغذية الخارجية.

وطالب القائم بأعمال رئيس الجامعة السادة العمداء بكل كلية على حدة بشجب ما حدث اليوم من طلبة جامعة الإخوان الإرهابية وقيامهم بإشعال النيران فى الأشجار وضرب الشماريخ على مبنى إدارة الجامعة، ومتابعة الطلاب المفصولين فى المحاضرات وفى حالة حضور أى طالب يسلم للشرطة فوراً لأنه حضر للتخريب، وكذا متابعة غياب أعضاء هيئة التدريس من هذه الجماعة الإرهابية المتغيبين وإتخاذ الإجراءات القانونية لفصلهم من الجامعة وأنه لا تعاطف مع أى شخص ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية سواء كان قيادياً أو أستاذاً أو طالباً أو عاملاً داخل الجامعة ولا يجوز التعاطف معهم حتى ولو لم يكونوا مشاركين فهم متعاطفون مع هذه الأحداث، أكد المجلس على مواجهة أنواع الإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار الجامعة والوطن .