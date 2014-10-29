غدًا.. لبيب يضع حجر أساس لعدد من المشروعات الخدمية بالوادي الجديد

تستقبل محافظة الوادى الجديد، غد الخميس، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لتفقد المحافظة، ووضع حجر أساس لعدد من المشروعات الخدمية بالقرى الفقيرة بمركزى الخارجة وباريس.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن الوزير سيضع حجر اساس لقرى الظهير الصحراوى الجديدة بمنطقة ارض الملك بباريس.

كما سيتفقد الوزير، القرية الثالثة والرابعة بقرى درب الاربعين جنوب مركز باريس ، وهى من القرى الاشد فقرا بالمحافظة وتعانى من نقص حاد فى الخدمات والمرافق ،واضاف ان الوزير سيختتم زيارته بتفقد مشروع الاسكان الاجتماعى بحى 25 يناير بمدينة الخارجة ، وقرية الشباب الجديدة ببورسعيد ، جنوب مركز الخارجة .