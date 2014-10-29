مباشر الدوري المصري - الشوط الثاني.. الجيش 5-1 المقاصة

متابعة حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بالدوري المصري.. إضغط هنا لمتابعة المباراة
وأنطلق أولى مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري على ملعب الجونة.
- طلائع الجيش 5-0 المقاصة.
ق83 وائل فراج يقلص الفارق ويسجل الأول لمصر المقاصة.
ق77 عرفة السيد يسجل الخامس لطلائع الجيش.
-ق56 سعيد كمال يسجل الرابع.
- ق56 يسجل دودجي الثالث.
- الهدف الثاني للجيش يسجله دودجي بتصويبة قوية في شباك عبد الواحد بالدقيقة 54.
- نهاية الشوط الأول.
- عرفة السيد يحرز هدف طلائع الجيش الأول في مرمى مصر المقاصة.
انطلاق مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة
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الجونة انتصر على النصر 2-1
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- النصر يقلص الفارق عن طريق أحمد الصعيدي.
- الجونة يسجل الهدف الثاني.
- انطلاق الشوط الثاني.
- نهاية الشوط الأول.
- شريف أشرف يحرز هدف الجونة الأول في مرمى النصر.
انطلاق المباراة.