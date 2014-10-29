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مباشر الدوري المصري - الشوط الثاني.. الجيش 5-1 المقاصة

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مباشر الدوري المصري - الشوط الثاني.. الجيش 5-1 المقاصة مباشر الدوري المصري - الشوط الثاني.. الجيش 5-1 المقاصة

متابعة حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بالدوري المصري.. إضغط هنا لمتابعة المباراة

وأنطلق أولى مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري على ملعب الجونة.

- طلائع الجيش 5-0 المقاصة.

ق83 وائل فراج يقلص الفارق ويسجل الأول لمصر المقاصة.

ق77 عرفة السيد يسجل الخامس لطلائع الجيش.

-ق56 سعيد كمال يسجل الرابع.

- ق56 يسجل دودجي الثالث.

- الهدف الثاني للجيش يسجله دودجي بتصويبة قوية في شباك عبد الواحد بالدقيقة 54.

- نهاية الشوط الأول.

- عرفة السيد يحرز هدف طلائع الجيش الأول في مرمى المقاصة.

انطلاق مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة

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الجونة انتصر على النصر 2-1

طالع - بالفيديو.. الجونة ينجو من فخ النصر

- النصر يقلص الفارق عن طريق أحمد الصعيدي.

- الجونة يسجل الهدف الثاني.

- انطلاق الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول.

- شريف أشرف يحرز هدف الجونة الأول في مرمى النصر.

انطلاق المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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