بالأرقام - كيف يفوز الأهلي وهو لا يسدد على المرمى!

"ما فائدة أن تستحوذ على الكرة بدون أن تهدد المرمى؟" بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ يتحدث.

الأهلي تعادل سلبيا مع الأسيوطي في مباراة شهدت العديد من السخونة داخل وخارج الملعب، سواء بقرارا تحكيمية جدلية أو اعتراضات خارج الخط.

المباراة انتهت سلبيا .. ولكن الإحصائيات التي يعرضها FilGoal.com تؤكد أن الأهلي كان سلبيا.

- استحوذ الأهلي على الكرة 54 % مقابل 46 % للأسيوطي .. الفارق ضئيل ولكن الفريق الصعيدي كان أخطر.

الأهلي سدد على المرمى ثماني تصويبات لم يكن من بينهم أي واحدة بين القائمين والعارضة.

ولكن الأسيوطي كان أكثر إيجابية بتصويب الكرة 10 مرات على مرمى أحمد عادل عبد المنعم، منهم ست تسديدات صحيحة.