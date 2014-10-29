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إخلاء دار القضاء العالى من مندوبي الإعلام لفض اعتصام والدة علاء عبد الفتاح

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إخلاء دار القضاء العالى من مندوبي الإعلام لفض اعتصام والدة علاء عبد الفتاح إخلاء دار القضاء العالى من مندوبي الإعلام لفض اعتصام والدة علاء عبد الفتاح

أخلت قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء العالي، المبنى، من مندوبي وسائل الاعلام المتواجدين، لتغطية اعتصام الدكتوره ليلى سويف، ونجلتها منى وعدد من المحامي والنشطاء، تمهيدا لفض الاعتصام واخلاء المبنى.

ورفضت والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمتضامنين معاها، طلب محكمة الاستئناف، ومسئول التأمين بدار القصاء مغادرة المبنى وفك الاعتصام.

و قد التقى رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس، منذ قليل، بعدد من المحامين والنشطاء المتضامنين مع اعتصام الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، لإخلاء مبنى دار القضاء العالي لانتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقال مصدر أمني بدار القضاء، إنه يتم فض اعتصام والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الدكتورة ليلى سويف، ونجلتها الناشطة منى سيف، بالقوة بعد انتهاء عمل الموظفين.

ودخلت الأسرة في اعتصام مفتوح، ببهو دار القضاء العالي في شارع رمسيس بوسط القاهرة، منذ صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على الحكم الصادر بمعاقبة سناء سيف بالحبس 3 سنوات على خلفية التظاهر في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، بالمخالفة للقانون، وحبس “علاء” على ذمة قضية التظاهر أمام مجلس الشورى.

وكانت عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ليلى سويف، أعلنت أمس الثلاثاء، الإضراب عن الطعام، لحين الإفراج عن نجليها، وأخطرت النائب العام المستشار هشام بركات في بلاغ رسمي، بواقعة الإضراب عن الطعام.

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