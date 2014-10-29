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بالفيديو والصور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يشاركون فى وقفة تضامنية لنبذ الارهاب

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بالفيديو والصور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يشاركون فى وقفة تضامنية لنبذ الارهاب بالفيديو والصور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يشاركون فى وقفة تضامنية لنبذ الارهاب

شارك اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح واللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح فى الوقفة التى نظمتها رابطة شباب مطروح لنبذ العنف والارهاب، نظرًا للأحداث الآخيرة التى شهدتها سيناء، باستشهاد وإصابة 55 من جنودنا.

وشارك فى الوقفة، عدد من ممثلى القبائل بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة بالاضافة الى طلاب المدارس ووالجمعيات الاهلية وشباب والمحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة التصدى بكل حسم للارهاب الغاشم الذى يهدف الى زعزة استقرار الوطن مضيفا ان جميع طوائف المجتمع بمطروح تقف صفا واحدا نحو القضاء على الرهاب الغاشم.

 

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