باحث إسلامي: فيديو تعذيب الجيش للبدو مفبرك …وجماعة الإخوان تخوض حربا إعلامية ضد الدولة

علق سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية على استغلال الإخوان لعمليات إخلاء الأسر من المنطقية الحدودية ما بين رفح وغزة اليوم أنه أمر ليس بالغريب, فهو نهج الإخوان كما عهدناهم دائما يحاولون دائما الإصطياد في الماء العكر .

وأضاف عيد بأن الإخوان يخوضون حربا إعلامية ضد الدولة والحكومة حاليا ، أضاف أنهم يحاولون تحريض الرأي العام على النظام الحالي عن طريق تعمدهم صياغة الحقائق بأسلوبٍ يبتز العواطف لدى الشعب ويبث لديهم روح اليأس التام.

وأوضح أن الفيديو الذى ظهر على شبكة الإنترنت لبعض الاشخاص في الزي العسكري أثناء تعذيبهم اثنين من بدو سينا غير صحيح ومفبرك من قبل جماعة الإخوان وأعضائها .

واستنكر عيد عدم رد الدولة بشكل رسمي على هذا الفيديو حتى لا تهتز ثقة الشعب في الجيش والدولة معا.