بالفيديو.. والد «الشهيد أبو غزالة»: فخور بأني أبو البطل

أعرب زكريا أبو غزالة، والد الملازم أول محمد أبو غزالة، الذي استشهد في حادث استهداف «كمين القواديس»، عن فخره باستشهاد نجله في الحادث، قائلًا: «أنا فخور، أنا أبو البطل الشهيد».

وأضاف «أبو غزالة»: «محمد التحق بالكلية الحربية عام 2006، ولما قضى 3 شهور فيها قولت له أنت بقيت أخويا دلوقتي مش ابني».

وأشار خلال لقائه في برنامج «مع أهل مصر»، تقديم الإعلامية جيهان منصور، على فضائية «التحرير»، مساء الثلاثاء إلى أن الأهالي كانوا يطلقون عليه: «محمد المحبوب»، بسبب علاقته الطيبة مع كل الأهالي.

يذكر أن الشهيد محمد أبو غزالة استشهد يوم الجمعة الماضي في تفجير كمين «كرم القواديس» في سيناء.

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