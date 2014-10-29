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التحفظ على 17 سيارة متروكة فى الشوارع بالبحر الأحمر

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التحفظ على 17 سيارة متروكة فى الشوارع بالبحر الأحمر التحفظ على 17 سيارة متروكة فى الشوارع بالبحر الأحمر

أسفرت عدة حملات أمنية لمباحث مرور البحر الأحمربرئاسة العقيد رضا النحاس رئيس المباحث، بمدن الغردقة وسفاجا وراس غارب ومرسي علم عن العثور علي 17 سيارة متروكة بالشوارع، وتم الكشف على السيارات التي تم ضبطها، وتسليمها لأصحابها، باستثناء سيارة تم ضبطها بمدينة مرسى علم لم يتم العثور على بيانات لها بإدارة المرور، وتم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد العميد هشام كمال مدير إدارة المرور، أنه تم ضبط 6 سيارات متروكة بشوارع الغردقة، و8 سيارات بمدينة رأس غارب، وسيارتين بسفاجا، وبالفحص تم التوصل لأصحاب السيارات وتسليمهم السيارات الخاصة بهم.

وفى مدينة مرسى علم، تم ضبط السيارة “س ط ا 7652 نقل الإسكندرية”، أمام الوحدة المحلية للمدينة، وبالكشف عن السيارة بالحاسب الآلى بإدارة المرور، تبين عدم وجود بيانات للسيارة، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر رقم 17 جنح مرسى علم بالواقعة.

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