الجيزة تبحث عن حل لـ ” لغز الميدان “.. و3 مجموعات تعمل لرفع الإشغالات

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن المحافظة شكلت 3 مجموعات عمل للتواجد الدائم بميدان الجيزة على مدار الـ 24 ساعة يومياً لرفع الإشغالات وعدم السماح بعودتها مرة أخرى وتضم مجموعات العمل شرطة المرافق وحى جنوب الجيزة وقوات الشرطة فى محاولة للخروج من اللغز الخاص بإشغالات ميدان الجيزة.

وأكد المحافظ موجهاً حديثه إلى العميد على أبوالسعود مدير شرطة المرافق واللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة أهمية التواجد بحملات قوية ومستمرة لتحقيق الإنضباط المرجو فى ميدان الجيزة .

وناشد المحافظ، المواطنين إلى إستخدام السلالم الكهربائية ونفق المشاه وعدم عبور الميدان سطحياً حرصاً على أرواحهم والتعرض للحوادث .

وشارك فى الحملة اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والعميد على أبو السعود مدير شرطة المرافق .

> وقال تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة أن الحملة أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال من وسط الميدان وتم إلزام أصحاب المحلات مع عدم فرش بضائعهم بنهر الطريق.