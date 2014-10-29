“لافروف” خلال لقائه البابا “تواضروس” يعرب عن قلق بلاده على أوضاع المسحيين بالشرق الأوسط

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، في إطار زيارته التاريخية الأولى لروسيا منذ جلوسه على الكرسي البابوي، والتي بدأت أمس وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.

وأكد البابا خلال اللقاء، على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين روسيا ومصر، وتحدث عن المرحلة الجديدة في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن سلامة واستقرار مصر يضمنان استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، رحب لافروف بالبابا وعبر عن اهتمام روسيا بتعزيز وتطوير العلاقات مع مصر، معربًا عن قلق بلاده من أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط خاصة في العراق وسوريا، في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة العربية.

من المقرر، أن يلتقى البابا غدا، فالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الاتحادي الروسي “المجلس الأعلى للبرلمان”، فيما يلتقى مساء اليوم، كيريل الأول، بطريرك موسكو وعموم روسيا، لبحث العلاقات بين الكنيستين وسبل تعزيز الحوار بينهما، بما في ذلك إمكانية بناء كنيسة للأقباط في موسكو.

ويقيم البابا تواضروس، قداسًا في إحدى كنائس العاصمة موسكو الإثنين المقبل، كما يزور مدينة بطرسبرج، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لمقابلة البابا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن يرافق البابا في رحلته وفد كنسي يضم، “الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجيلوس، الأنبا كيرلس أسقف ميلانو بإيطاليا والنائب البابوي لأوروبا، الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام بإستيفيننج بإنجلترا، القس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا، القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، تماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس للراهبات، الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، والدكتور أنطون ميلاد عبدالسيد.