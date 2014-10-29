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بالفيديو والصور.. أمن سوهاج يضبط 3 بنادق اليه وطبنجة أثناء استهداف طرفي خصومة ثأرية

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بالفيديو والصور.. أمن سوهاج يضبط 3 بنادق اليه وطبنجة أثناء استهداف طرفي خصومة ثأرية بالفيديو والصور.. أمن سوهاج يضبط 3 بنادق اليه وطبنجة أثناء استهداف طرفي خصومة ثأرية

 

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط 3 بنادق اليه وطبنجة و150 طلقة متنوعه وعدد 8 خزينة اثناء استهداف طرفي خصومة ثأرية بناحية جرجا.

وكان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا بقيام حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائي بسوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن بدائرة مركز جرجا بالتنسيق مع فرع الأمن العام استهدفت طرفى الخصومة الثأرية بين عائلتي “آل حمد” ،و “آل سلطان”.

وضبط من عائلة “آل حمد”، حسنى محمد قاسم30 سنة عامل ويقيم بناحية بندار الشرقية وبحوزته بندقية اليه وعدد 5 خزينه بداخلهم 100 طلقة ،و بندقية آليه وخزينه بداخلها 13 طلقة بحوزة المتهم حازم احمد فاروق 27 سنة عامل ويقيم بناحية بندار الشرقية جاري ضبطه، و أحمد محمود عبد النعيم 42 سنة عامل ،و محمد صلاح عثمان 27 سنة مزارع ،و عماد محمد صابر 33 سنة عامل ،و فؤاد محمود احمد 20 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية جميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3389 اداري المركز لسنة 2014 وقضايا أخرى .

وضبط من عائلة “آل سلطان”، صلاح الأصيل نور الدين 52 سنة مدرس ويقيم بناحية بندار الشرقية بحوزته طبنجه ماركة برتا بها خزينه بداخلها 7 طلقات، و بندقية آليه بها خزينة بداخلها 30 طلقه بحوزة المتهم خالد احمد احمد 50 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية ،و عباس عبد العزيز عباس 30 سنة عامل، و عبد العزيز عباس عبد الرحمن 55 سنة عامل ،و لبيب عبد الله لبيب 35 سنة عامل ،و اشرف الأصيل نور الدين 37 سنة عام،ل ويقيمون بذات الناحية وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى ذات القضية .

 

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