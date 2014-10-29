لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان بنيقوسيا

عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان إجتماعا في العاصمة القبرصية نيقوسيا, حيث تم الاتفاق على تطوير التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط استنادا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الدول الثلاث.

وأكد وزيرا خارجية قبرص واليونان دعمهما الكامل للتطورات الداخلية في مصر وفي حربها ضد الارهاب، وأنه لا ينبغي أن تقتصر علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على موضوعات حقوق الإنسان فقط، وإنما يتعين أن تركز علي مجالات التعاون السياسى والاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، في بيان صحفي، الأربعاء، أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاجتماع الثلاثي علي أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص شهدت تنسيقاً مكثفاً في كافة المجالات، فقد التقي وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك علي مدار عامين متتاليين بما يعكس الرغبة في استمرار تعزيز العلاقات ورفع مستوي التنسيق المشترك والذي سيتم تتويجه بعقد قمة بين رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث بتاريخ 8 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وأشار المتحدث إلي أنه أنه تم خلال المشاورات الأربعاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية ومفاوضات السلام, وتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق، وجهود مكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها، فضلاً عن الوضع في ليبيا وكيفية دعم شرعية المؤسسات المنتخبة، كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها كل من قبرص واليونان لدعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما بدأت أوروبا في إدراك الدور المحوري لمصر في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، والمتمثلة في موجات التطرف والإرهاب والعنف، والتي إن لم تواجه بحسم فإنها ستمتد لأبعد من الشرق الأوسط وستطول أوروبا ذاتها.

وأكد الوزير أنه بدا جلياً أثناء المشاورات أن الدول الثلاث عازمة علي تعزيز العلاقات فيما بينها في كل المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو السياحية، ومن ضمنها التعاون الثلاثي في مجال السياحة والنقل البحري، حيث تم بحث إمكانية توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النقل البري، وتشغيل خط ملاحي بين الدول الثلاث.

وأكد الوزير علي احترام مصر للاتفاقيات الموقعة مع الدولتين في كافة المجالات خاصة الاتفاق الإطاري بشأن التنقيب علي الغاز في المتوسط، والذي ينبع من احترامنا لقواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة خاصة سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وشدد وزير الخارجية علي أن مصر تولي أهمية كبيرة لإطار التعاون الثلاثي ليس باعتباره موجهاً إلي أية جهة، أو أي دولة في المنطقة، ولكن كخطوة لتعميق التعاون الذي يحمي المنطقة البحرية بين مصر واليونان وقبرص من أي انتهاكات، ويدعم الاستقرار في شرق المتوسط، وستستمر مصر في المضي قدماً بالدفع نحو تعزيز العلاقات سواء علي المستوي الثنائي أو الثلاثي مع قبرص واليونان باعتبارهما دولتين صديقتين وجارتين عزيزتين في منطقة شرق المتوسط.